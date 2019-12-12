المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

أدلى المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي بصوته، اليوم الخميس، في الانتخابات الرئاسية بمقر مركزه الانتخابي بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.

وقال ميهوبي - في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته - إن "هذا اليوم هو يوم لتكريس الإرادة الشعبية، وتطبيق المادة 8 من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب".

وأضاف أن "اليوم يختار الشعب الجزائري رئيسه بكل حرية وديمقراطية ونزاهة، والشعب خرج ليعبر عن إرادته الحرة"، مشيرا إلى أن اليوم هو ليس فقط لانتخاب رئيس جديد وإنما لتثمين ركائز الجمهورية".

وتابع بالقول "إن اليوم هو يوم انتصار الجزائر والجزائريين، وأتمنى أن تكون المشاركة بالملايين لأنه يوم يعبر الجزائريون عن سلطتهم الحقيقية"، مشيرا إلى أنه تنقل خلال حملته الانتخابية إلى عشرات الولايات والتقى وتحاور مع الشعب، وتأكد من مشاركتهم بشكل كبير لأنه يدركون أن الجزائر تحتاج لشرعية شعبية قوية.

وأردف ميهوبي "اليوم رأينا الآلاف يتجهون لصناديق الاقتراع منذ الصباح، وهذا يدل على عدم تأثير دعاوى المقاطعة، والمقاطعون لهم احترامهم ولكن يجب عليهم تغليب مصلحة الوطن وأن يجعلوا الجزائر فوق كل اعتبار".

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ويتنافس في تلك الانتخابات المقررة، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة) حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة، لتعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16 – 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، بحسب حسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالقوائم الانتخابية نحو 24.4 مليون ناخب، من بينهم نحو 914 ألفا من المقيمين بالخارج.

وتجرى الانتخابات اليوم في 61 ألفا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب خاص للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا خاصا بالنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء.