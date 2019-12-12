إجماع أوروبي.. اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي.



وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء،

أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".



وبحسب المسودة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.



وكانت اليونان قد دعت دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وعلى مدى يومين .

