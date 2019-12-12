الصحف اللبنانية: الشروط التعجيزية للقوى السياسية تمنع التوافق على حكومة جديدة

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس وجود حالة استعصاء للتوافق على الخروج من أزمة الفراغ الحكومي الراهنة، مشيرة إلى أن الواقع السياسي اللبناني المنقسم على نفسه، يجعل من مسألة تشكيل الحكومة الجديدة أمرًا شديد الصعوبة في ظل الشروط التعجيزية المانعة للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق حتى على البديهيات.



وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) إلى أن "لغة الشروط" لا تزال مستمرة لدى القوى السياسية الرئيسية، وإقامة المتاريس السياسية في المعارك الذاتية وتصفيات الحسابات الشخصية والصغيرة، وعدم

الاستعداد لاتباع منطق التنازلات الحتمية للتوصل إلى أي تسوية سريعة، على الرغم من التدهور الاقتصادي الحاد الذي يتخذ طابعًا سريعًا ومتدحرجًا.



وأوضحت أن المواقف المتصلبة للأطراف المعنية بالملف الحكومي لا توحي بإمكان بلوغ تفاهم في ما بينها على مخارج، وأن مشاورات الساعات الأخيرة ما زالت تدور في الحلقة ذاتها ولا تزال قاصرة على إحداث تبدل نوعي في المواقف.



وذكرت الصحف أن تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة الجديدة،

أمر مرجح حتى الآن، غير أن المرحلة اللاحقة المتمثلة في التأليف الحكومي ستشهد معركة صعبة في ضوء الخلافات السياسية الحادة، لا سيما في ضوء تلويح التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل بالعزوف عن المشاركة في الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة.



وأضافت أن الحريري لا يزال متمسكا بترؤس حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) بوصفها الحل الإنقاذي الوحيد لما يشهده لبنان، في حين لم تستبعد الصحف تضمين التشكيلة الحكومية الاختصاصية -حال تكليف الحريري برئاسة الوزراء- تمثيلًا سياسيًا منخفض المستوى، وأن هذا الأمر يتم لعمل على بلورته وبحثه من الآن وحتى موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي ستُجرى يوم الاثنين المقبل لتسمية رئيس الوزراء الجديد.

