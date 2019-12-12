الاحتلال الإسرائيلي يصيب مسعفًا فلسطينيًا ويعتقل 7 بالضفة الغربية

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسعفا فلسطينيا برصاصة مطاطية في قدمه، واعتقلت سبعة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طالبة جامعة، وأسرى محررون.



ففي رام الله، أصيب مسعف برصاصة مطاطية في قدمه، وعدة شبان بالاختناق جراء قنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال في حي عين

مصباح ومفترق سردا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المكان، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ووابلا من قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة مسعف برصاصة في القدم وعدد من الشبان بالاختناق.



كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة عدد من المنازل.

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وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، واقتحمت بلدة سعير شرق الخليل وفتشت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.



وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، وداهمت منزلين وفتشتهما وعبثت في محتوياتهما.



كما اندلعت مواجهات في حي باطن الزيت من البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية.