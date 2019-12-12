حماس: الفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية يعكس حالة التفكك

تعليقا على فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة، قالت حركة "حماس"، إن ذلك "يعكس حالة التشرذم والتفكك لدى الكيان".
وأوضح المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن "عمق الانقسام السياسي والفكري والإستراتيجيبين مكونات المجتمع الإسرائيلي حول المصالح والنفوذ سيُبقي إسرائيل عاجزة عن حل أزمتها الوجودية، وهو ما يؤكد أن هذا الاحتلال إلى زوال ولا مستقبل له على أرضنا الفلسطينية"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من سنة، في بداية شهر مارس المقبل، بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى طريق مسدود.
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