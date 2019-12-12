بعبارات عنصرية مسيئة.. عصابات المستوطنين تدنس مسجداً في القدس

تعرضت قرية منشية زبدة في القدس، اليوم الخميس، إلى اعتداء من مجموعة من المستوطنين، حيث كتبت شعارات عنصرية على جدران المسجد وأعطبت عشرات السيارات، في حادث يتكرر للمرة الثانية بأقل من أسبوع. وبحسب وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء، فقد أقدم عناصر عصابة تدعى "تدفيع الثمن"، على إعطاب أكثر من 70 سيارة في القرية، كما قاموا بكتابة شعارات مسيئة للإسلام عند مدخل مسجد القرية. عناصر عصابة تدعى "تدفيع الثمن"، على إعطاب أكثر من 70 سيارة في القرية، كما قاموا بكتابة شعارات مسيئة للإسلام عند مدخل مسجد القرية. كذلك، كتب المخربون شعارات عنصرية تدعو لطرد Advertisements العرب، وأوصاف مسيئة للنبي محمد (ص)، ورسموا نجمة داوود على إحدى السيارات بعد ثقب إطاراتها. العرب، وأوصاف مسيئة للنبي محمد (ص)، ورسموا نجمة داوود على إحدى السيارات بعد ثقب إطاراتها. وتعد هذه الحادثة، الثانية من نوعها، في أقل من أسبوع، حيث أقدمت العصابة نفسها على عمليات تخريب فجر الاثنين الماضي، في بلدة شعفاط في القدس، حيث كتبت عبارات عنصرية على جدران البلدة، وأعطبت عشرات السيارات.

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