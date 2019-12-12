كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جزائريون يمزقون البطاقات داخل مراكز الاقتراع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد اقتحام مجموعة من الجزائريين أحد مراكز الاقتراع في بجاية، وقاموا بتمزيق أوراق الانتخاب.

ومن المقرر اليوم الخميس، أن يتوجه الملايين من الجزائريين إلى مراكز الاقتراع لاختيار سابع رئيس للبلاد، من بين 5 مرشحين بارزين، في انتخابات رئاسية حاسمة ومثيرة للجدل، مفتوحة على كل الاحتمالات والفرضيات.

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وبحسب مصادر جزائرية، تمّ تسجيل مشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات، بسبب غياب التوافق حولها في الشارع الجزائري، بين مؤيدين ينظرون إليها على أنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، التي تلت استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضين يرون فيها إعادة استنساخ للنظام السابق.

وسيتوزع الناخبون على أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع موجودة في كافة مدن وقرى البلاد، يشرف عليها أكثر من نصف مليون عضو تابعين للسلطة المستقلة للانتخابات.