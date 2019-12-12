كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائق: الولايات المتحدة توبخ باكستان لسوء استخدام إف 16 خلال الصراع مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبخت الولايات المتحدة، باكستان، في أغسطس، متهمة البلاد بسوء استخدام مقاتلات إف 16 التي زودتها بها الولايات المتحدة وتعرض أمنها المشترك للخطر، وفقا للوثائق التي حصلت مجلة يو إس نيوز وورلد الإخبارية.

كما أعربت عن استيائها في باكستان لاستخدام أسطولها من طراز إف 16 في انتهاك لشروط البيع الأصلية.

وحسبما ورد، أُرسل خطاب من قبل دبلوماسي أمريكي كبير إلى قائد سلاح الجو الباكستاني في أغسطس، يقول فيه، إن الرسالة بمثابة رد مباشر على مخاوف الولايات المتحدة بشأن طائرات إف 16 ولكن دون الإشارة تحديدًا إلى حادثة فبراير.

كتب هذه الرسالة أندريا طومسون، وكيل وزارة الخارجية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي آنذاك، إلى المارشال مجاهد أنور خان في باكستان.

ووفقًا للمجلة الإخبارية، حذر الخطاب باكستان من تحديها لاتفاقها مع الولايات المتحدة بنقلها طائرات من طراز إف 16 وصواريخ أمريكية الصنع مصاحبة لقواعد عمليات أمامية غير موافق عليها.

كما حذر باكستان من أنها تخاطر بأمن الأسلحة و"يمكن أن تقوض برامجنا الأمنية الأساسية والبنى التحتية".

كتب "طومسون"، في الرسالة: "بينما نفهم منكم أن هذه التحركات كانت تتم لدعم أهداف الدفاع الوطني، تنظر حكومة الولايات المتحدة في نقل الطائرات إلى قواعد معتمدة من قبل حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بخطاب العرض والقبول للطائرات من طراز إف 16 ويتعارض معه".

Advertisements

باعت الولايات المتحدة 18 طائرة من طراز إف 16 في العام 2008 إلى باكستان. على الرغم من عدم توفر تفاصيل حول إنهاء اتفاقيات المستخدم بالمتاحة، فإن المستندات المتاحة للجمهور تكشف أن واشنطن فرضت ما يقرب من عشرة قيود على باكستان.

تمتلك القوات المسلحة الباكستانية، حتى الآن، أقوى الطائرات المقاتلة في ترسانتها العسكرية، بما في ذلك 75 طائرة أمريكية من طراز إف 16. استلمت باكستان الطائرات في العام 1982 وتحتفظ بها بموجب قواعد صارمة تفرضها الولايات المتحدة.

وكانت باكستان قد ادعت في مارس من هذا العام، أنه لم يتم استخدام أي طائرات مقاتلة من طراز إف 16 أثناء صراعها مع الهند ونفت أن تكون إحدى طائراتها قد أسقطتها القوات الجوية الهندية.

كانت الطائرات الحربية الهندية والباكستانية تخوض معركة جوية حول كشمير عقب هجوم نيودلهي على معسكر إرهابي مزعوم على الجانب الباكستاني من خط السيطرة في فبراير.

أدى الحادث إلى إسقاط طائرة هندية من طراز ميج 21 وطائرة باكستانية من طراز إف 16، كما ادعت القوات الجوية الهندية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، السبت 7 ديسمبر، إن باكستان جعلت الإرهاب سياسة دولة. وأن باكستان خاضت أربع حروب وخسرتها كلها لكنها جارة غريبة ولا تصلح طرقها. لذلك، يجب أن تكون قواتنا وشعبنا على استعداد لمواجهة الإرهاب.

تحدث وزير الدفاع الهندي، خلال المرور في عرض عسكري في الأكاديمية العسكرية الهندية في دهرادون، اليوم.