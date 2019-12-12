كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. انتخابات ثالثة بإسرائيل في أقل من عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر البرلمان الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من مارس المقبل، هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام.

وجاء القرار بعد ساعات من انقضاء مهلة نهائية أخيرة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضي، حيث وافق على القرار 94 مشرعًا بينما لم يعارضه أحد.

وبحسب قناة العربية، لم يفز حزب "الليكود" اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا حزب "أزرق أبيض" بقيادة منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني غانتس، بأغلبية تمكن أياً منهما من تشكيل الحكومة في الاقتراعين السابقين.

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وبات الذهاب لمراكز الاقتراع للمرة الثالثة بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر، واقعًا الآن. لكن التكلفة الاقتصادية باهظة إذ ستمر فترة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة، وهو ما يعني شهوراً من تخفيضات الإنفاق التي ستؤثر على النمو.

وأوكل إلى الاثنين مهمة تشكيل حكومة ائتلافية في مسعى باء بالفشل وأنحى كل منهما باللائمة على الآخر في الوصول إلى طريق مسدود عندما لم يتمكنا من الاتفاق على بنود رئاسة الوزراء "بالتناوب".