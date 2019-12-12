كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال عشرات المتظاهرين وسط حظر التجول في شمال شرق الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة القبض على العشرات من الأشخاص وفرضت حظر التجول اليوم الخميس في عدة مناطق في ولاية آسام بشمال شرق الهند، حيث احتج الآلاف على تشريع يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من البلدان المجاورة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

تحدت مجموعات من المتظاهرين حظر التجول في جواهاتي، عاصمة الولاية، صباح يوم الخميس وأحرقوا الإطارات قبل أن تفرقهم الشرطة.

وقال قائد شرطة الولاية، بهاسكار ماهانتا، إن جنود الجيش ساروا في الشوارع لتعزيز الشرطة في المناطق التي تسودها أعمال عنف في جواهاتي وديبروجاره وغيرها.

يعارض المتظاهرون التشريع، الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء، خشية انتقال المهاجرين إلى المنطقة الحدودية وتخفيف ثقافة السكان القبليين الأصليين وسيادتهم السياسية.

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وناشد رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلام وقال في تغريدة "أريد أن أؤكد لهم - لا يمكن لأحد أن يسلب حقوقكم وهويتكم الفريدة وثقافتكم الجميلة. سوف تستمروا في الازدهار والنمو ".

وقالت وكالة برس ترست الهندية للأنباء إن المتظاهرين اقتلعوا أعمدة الهاتف وأحرقوا عدة حافلات وسيارات أخرى كما هاجموا منازل مسؤولين من الحزب القومي الهندوسي الحاكم ومجموعة أسام جانا باريشاد الإقليمية.

استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في 10 من أصل 33 مقاطعة بالولاية.

