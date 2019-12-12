محاولات “إسرائيلية” لفتح خط جوي مباشر يربط بين تل أبيب ومطار الدار البيضاء

المحاولات الإسرائيلية للحصول على تنازلات تطبيعية من جانب المغرب، خاصة في المجال الاقتصادي، تشمل جميع الواجهات، بما فيها النقل الجوي.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن شركة «العال» الإسرائيلية للنقل الجوي تحاول، جاهدة، الحصول على ترخيص من المغرب لفتح خط مباشر يربط بين تل أبيب ومطار الدار البيضاء الدولي.

وزعمت هذه المصادر، أن الرئيس المدير العام للشركة الإسرائيلية زار المغرب، في شهر يونيو الماضي، بهدف المشاركة في مؤتمر حول السياحة، وانتهز الفرصة ليتحدّث مع مسؤولين مغاربة حول هذاالموضوع.

وتذهب هذه المزاعم إلى أن هذا الخط المحتمل قد يرى النور في شهر ماي المقبل، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأخبار، سواء من الجانب الإسرائيلي أو المغربي.