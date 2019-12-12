البعنة: اعتقال شاب وضبط مسدسين وذخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (21 عاما) من قرية البعنة، بشبهة حيازة سلاح.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها عثرت في منزل بالقرية على "مسدسين من نوع "توفي" ومشط ذخيرة وذخيرة كثيرة لعدة أنواع أسلحة".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

يذكر أن قوات معززة من الشرطة والوحدة الخاصة التابعة لها و"حرس الحدود" لا تزال تتواجد في البعنة منذ أسابيع وتجري عمليات تفتيش وبحث عن أسلحة بعد جريمة قتل إبراهيم أحمد حصارمة (65 عاما).