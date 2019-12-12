المتابعة تطلق برنامج مكافحة العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطلق لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الساعة الواحدة من اليوم الخميس، في مكاتب اللجنة في الناصرة، مشروع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وسيشارك في الاجتماع، رئيس المتابعة محمد بركة، وأعضاء قيادة لجنة المتابعة، وذوو اختصاص من الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع الإستراتيجي.

وقالت المتابعة، إن "المشروع المعروض هو تصور لإطار عام لبرنامج شامل يتطلع إلى مكافحة العنف في مجتمعنا، لقد عمل على إتمام هذا العمل طاقم مصغر من ستة مختصين، وشارك في مجمل العمل حوالي 150 مختصا، بمرافقة لجنة توجيه عليا".

Advertisements

وأضافت: "انشغل المختصون على مدى أشهر طويلة، في مسببات تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، من كافة النواحي، بدءا من سياسات التمييز العنصري والإهمال الاقتصادي الاجتماع، وصولا إلى جوانب مجتمعية، بدءا من البيت وصولا إلى الشارع، وفي كافة مرافق الحياة، من المدرسة إلى الحياة العامة".

وختمت المتابعة بالقول: "يلقي المشروع مهمات أساسية ضرورية للجم وحتى اجتثاث الظاهرة الخطيرة، بدءا من المهمة الأساسية الواقعة على جهات تطبيق القانون، وأولها الشرطة، ثم جهاز القضاء، ولكن أيضا في داخل المجتمع العربي هناك مهمات ملقاة على السلطات المحلية وأقسام الرفاه الاجتماعي وجهاز التعليم، واللجان والهيئات الشعبية، والمؤسسات السياسية والوطنية الشعبية، ورجال الدين والأئمة، والجمعيات والمؤسسات النسوية والمراكز الجماهيرية، ومؤسسات الفن والثقافة الوطنية، ولجان الصلح، ولجان إفشاء السلام، والأهل، وأيضا مهمات تقع على وسائل الإعلام".