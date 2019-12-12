طمرة: إضراب التعليم فوق الابتدائي إثر اعتداء طالب على مرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت المدارس الإعدادية والثانوية في طمرة باستثناء التعليم الخاص، اليوم الخميس، إضرابا احتجاجيا ضد اعتداء طالب على أحد المربين في مدرسة الخوارزمي الثانوية أول من أمس، الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة، هاني بقاعي، لـ"عرب 48" إنه "تواجدنا بالأمس في مدرسة الخوارزمي التي وقعت بها حادثة العنف. تحدثنا مع الطلاب في طابور الصباح واستنكرنا الاعتداء، وبحسب طلب المجلس الطلابي في المدرسة تم تنظيم اعتصام لمدة ساعتين".

وأضاف: "نحن نحارب العنف بكل أشكاله ولا سيما العنف بين صفوف الشبيبة وفي المدارس، وحادثة العنف التي وقعت أمس ضد مرب تجاوزت كل الخطوط الحمراء. كلجنة أولياء أمور الطلاب أعلنا عن إضراب، اليوم، في المدارس فوق الابتدائية باستثناء التعليم الخاص، وأعلن المجلس الطلابي في المدرسة عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الساعة الثانية عشر، أمام دوار القدس في المدينة".

وفي هذا السياق، نظم طلاب ومعلمو مدرسة الخوارزمي الثانوية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة وقفة احتجاجية أمس، الأربعاء، داخل حرم المدرسة بعد اعتداء طالب على أحد المربين في المدرسة.

Advertisements

وأفاد شهود عيان أن المربي المعتدى عليه نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب من قبل طالب وإصابته بجروح.

وشجبت إدارة بلدية طمرة ولجنة أولياء الأمور المحلية ومنظمة المعلمين فوق الابتدائية الاعتداء الجسدي على المربي في مدرسة الخوارزمي بطمرة.

يشار إلى أن حادثي عنف مختلفين، وقعا خلال الأسابيع الأخيرة ضد موظفين في الهيئة التدريسية بطمرة.