مجلس النواب اليمني يناقش مع السفير الصيني مستجدات السلام في اليمن

الخميس 12 ديسمبر 2019

ناقش رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق الوصول إلى الحل السياسي الشامل الذي يحقق تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار وفقاً للمرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة.



كما ناقش رئيس مجلس النواب والسفير الصيني، الأوضاع الإنسانية في اليمن ومجريات تنفيذ اتفاق الرياض، وسير تنفيذ بنوده بما يسهم في إنجاح الاتفاق وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد كافة الجهود في إطار المشروع الوطني الجامع وتوجيهها لما يصب في مصلحة الوطن ومواجهة الانقلاب والحفاظ على النظام الجمهوري.

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وثمن رئيس مجلس النواب، المواقف الإيجابية لجمهورية الصين الصديقة والداعمة لليمن في مختلف المجالات وشتى الأصعدة وحرصها على إرساء الأمن والسلام في اليمن .. مستعرضاً تطورات الأوضاع في اليمن وخصوصاً الجهود المبذولة فيما يتعلق بالدفع بعملية السلام الشامل والعادل .. مؤكداً على ضرورة دعم تنفيذ اتفاق الرياض الذي يعتبر خطوة محورية في مسار الحل السياسي الشامل في اليمن.

من جانبه أكد السفير الصيني، وقوف بلاده إلى جانب مصلحة اليمن واليمنيين من أجل إحلال السلام الدائم، وحرصها على انجاح اتفاق الرياض، معبراً عن أمله في أن يتغلب اليمنيون على كافة الصعاب والتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.