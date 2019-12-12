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صعدة.. قصف مدفعي على مواقع للمليشيا في منبه الحدودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 12 ديسمبر 2019

قصفت القوات ، اليوم الخميس، كانون الأول 12، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

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ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من أماكن بعيدة.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي

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