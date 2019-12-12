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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية لأهالي منطقة الجاح في الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر " قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.
ووفق وكالة "وام" فقد شملت المساعدات الغذائية - التي تأتي ضمن برنامج الإستجابة الإنسانية المتواصل من قبل دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق - سلالا غذائية متكاملة استفاد منها أكثر من 500 أسرة موزعة على قرية المرازيق و التجمعات السكانية الأخرى بوادي الجاح.
بدورهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناتهم .. مؤكدين أنهم لن ينسوا وقفة دولة الإمارات الأخوية إلى جانبهم.
وكانت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" قد دشنت برنامج مساعداتها الغذائية لشهر ديسمبر الجاري بقافلة مماثلة لأهالي قرى منطقة البرح الذين يتواجدون حاليا بمنطقة الغليل التابعة لمديرية موزع بمحافظة تعز .
يشار إلى أن إجمالي عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها بمحافظات عدن و أبين و لحج و الضالع خلال عام التسامح 2019 بلغت 103 آلاف سلة غذائية .. وفي محافظة شبوة 33 ألفا و574 سلة غذائية و محافظة حضرموت 34 ألفا و644 سلة غذائية .. وفي الساحل الغربي اليمني 113 ألف سلة غذائية ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه بالمحافظات جميعها 284 ألفا و218 سلة غذائية خلال عام التسامح
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