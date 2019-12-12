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الأمير عبدالعزيز بن فهد يتصدر تويتر بالسعودية بعد فيديو مؤثر مع طفل

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 12 ديسمبر 2019

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز، في موقف مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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وظهر في مقطع الفيديو الأمير عبدالعزيز بن فهد يحضن طفلا رافعا إياه عن كرسيه المتحرك قائلا: "الله يصلحه ان شاء الله.. وجه وجه سعيد ان شاء الله"، موجها سؤالا لذويه عن "أي خدمة أي شيء يبيه".

 

وكان اسم الأمير عبدالعزيز بن فهد برز في فبراير/ شباط 2019 بعد تداول مقطع فيديو زيارته من قبل ولي عهد ، الأمير مثيرا بذلك تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذه الخطوة بأنها "تأكيد على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة".

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