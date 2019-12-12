توضيح من وعد العساف حول الفيديو الخاص بـ "أسطورة العزيزية"

الخميس 12 ديسمبر 2019

أثارت الطفلة السعودية وعد العساف الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة بعد تداول مغردون مقطع فيديو ظهرت فيه بسناب “أسطورة الرياض” وهي تتصرف اعتبره البعض بغير اللائق.



وظهر أسطورة العزيزية في مقطع الفيديو وهو يقدم باقة من الورود للطفلة وعد العساف، ولكن وعد لم تأخذها منه، كذلك في مقطع آخر يقول لها أسطورة العزيزية مرحبا بها “تفضلي”، لترد عليه “غصبن عنك”.

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على جانب آخر دافع مغردون عن وعد العساف مطالبين بعدم محاسبتها على سلوكها نظرًا لأنها طفلة تتعامل مع الأخرين بعفوية وقد لا تعي الخطأ بتصرفاتها.

ونشرت العساف فيديو توضيحي بخصوص ما تم تداوله لها مع اسطورة الرياض، وذكرت أن الموضوع لا يتعدى المزح بينهما