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شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي الحوثي وقبائل الحدأ والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
أكدت مصادر محلية بمحافظة ذمار، أمس الاربعاء، وقوع قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي وقبائل الحدأ.
وذكرت المصادر أن اشتباكات مسلحة في مديرية الحدا (قرية المصاقرة) احتدمت بين المليشيا الغازية للمنطقة والقبائل الذين تصدوا لها بكل بسالة.
ولفتت المصادر الى انه نتج عن الاشتباكات مقتل أحد مسلحي الحوثي وإصابة آخرين.
وتشهد المحافظة توترا بين القبائل والمليشيا على خلفية احتجاز العشرات من أبنائها في السجون
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