المليشيا توسع دائرة انتهاكاتها بحق طالبات جامعة صنعاء

الخميس 12 ديسمبر 2019

وسعت مليشيات الانقلاب الحوثية انتهاكاتها التعسفية، ضد الطالبات والموظفات في الجامعات والمؤسسات الحكومية، وصولا إلى حد الاختطاف، بذريعة منع الاختلاط.



وقالت مصادر طلابية إن المليشيات الحوثية نفذت حملة انتهاكات واسعة النطاق ضد نساء العاصمة صنعاء تحت ذريعة محاربة ومنع الاختلاط.

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ووفق المصادر، اعترضت العديد من طالبات جامعة صنعاء في مداخل الجامعة، ومنعت البعض من دخول الجامعة بذريعة عدم الاحتشام حسب وصف المليشيات الحوثية.

واقتحمت المليشيات العديد من المعاهد ومن بينها معهد للغات بشارع حدة بصنعاء، وقامت بخطف موظفين من بينهم نساء في المعهد وذلك في إطار الحملة التي تشنها المليشيات الحوثية لمنع ما أسمته الاختلاط.