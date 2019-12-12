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شكرا لقرائتكم خبر عن بن عمرات يقدّم درعا تكريميا لمحافظ حضرموت والوكيل بن حبريش والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
قدّم صالح محمد بن عمرات مولى الدويلة مدير عام مديرية غيل بن يمين درعا تكريميا لكلا من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي درعا تكريما نظير مايقدمونه من جهود جبارة في خدمة مديرية غيل بن يمين ومدها بالمشاريع التنموية.
كما قدّم المدير العام بالمديرية مولى الدويلة والاستاذ يزيد الصدفي مدير صحة المديرية درعا تكريميا اخر مقدم من السلطة المحلية ومكتب صحة المديرية للدكتور رياض الجريري نظير مايقدمه من جهود كبيره في خدمة المجال الصحي بمديرية غيل بن يمين.
وقد كان ذلك اثناء افتتاح مركز السناء الصحي بريدة الحوهيين مديرية غيل بن يمين.
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