ارتفاع حالات الوفاة بأنفلونزا الخنازير في صنعاء بشكل مخيف

الخميس 12 ديسمبر 2019

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الاشتباه بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) في صنعاء إلى 22 حالة وفاة، منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي ، في حين ارتفعت الإصابات إلى 67 حالة إصابة.



ونقل موقع "الثورة نت" عن مصادر طبية أن حالات الوفاة والإصابة بهذا الفيروس شهدت يوم أمس الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، بتسجيل 7 حالات وفاة، و 10 إصابات، وسط غياب كلي لأي جهود تذكر للحد من انتشار هذا المرض.

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وماتزال إدارة الترصد الوبائي في صنعاء ترصد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس تحت مسمى (الالتهاب الرئوي الحاد ، اشتباه (H1N1)، نتيجة عدم القدرة على تشخيص المرض، الذي يحمل أعراض إنفلونزا الخنازير.

هذا وتسببت القيود التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المنظمات العاملة في القطاع الصحي، وعمليات النهب للمساعدات الصحية واحتكارها لمعالجة عناصرها، في تردي الوضع الصحي ،وتفشي الأوبئة المختلفة، على رأسها الكوليرا والاسهالات المائية، والحميات، وأوبئة أخرى كان آخرها إنفلونزا الخنازير