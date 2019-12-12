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وكيل أول محافظة المهرة يستقبل الأمين العام المساعد لمجلس النواب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 12 ديسمبر 2019

 

أستقبل وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الخضر ناصرحسين العلهي الأمين العام المساعد لمجلس النواب الذي يزور المحافظة لأول مرة للإطلاع على أوضاعها .

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وخلال الإستقبال رحب الوكيل الأول بالأمين العام المساعد وزيارته للمحافظة .

 

وعبر  الخضر العليهي عن ارتياحه للجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين.

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