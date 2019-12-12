شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 فلسطينيين من مدينة الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، ستة فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، أن جنود الاحتلال داهموا مدينة الخليل واعتقلوا كلاً من : محمد جمال النتشة، وعبد الخالق النتشة، وعيسى الجعبري، والاسرى المحررين ، عمر القواسمي، وجواد بحر النتشة، ومازن النتشة.

وفي ذات السياق اقتحم جيش الاحتلال بلدتي سعير ودورا في محافظة الخليل وفتشت عدداً من المنازل، وعبثت بمحتوياتها .