شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص في هجوم على قاعدة عسكرية بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

سقط اليوم الخميس ستة أشخاص قتلى جراء هجوم نفذه مسلحون مدججون بالسلاح من حركة الشباب على قاعدة للجيش شمال العاصمة مقديشو.

وقال المتحدث الحكومي إسماعيل مختار عمر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المسلحين هاجموا قاعدة تبعد 25 كيلومترا شمال العاصمة في ساعة متأخرة من يوم أمس، ما أسفر عن مقتل جنديين وأربعة مدنيين، بينهم سيدتان.

وأضاف أن "قواتنا ردت ببسالة على الإرهابيين وقتلت عددا منهم".

وأعلنت حركة الشباب، عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم.