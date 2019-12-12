شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث العنف تتفاقم فى الهند بعد قانون المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

بعد احتجاجات عنيفة الليلية الماضية على قانون المواطنة ، نشرت الهند اليوم الخميس آلاف الجنود في ولاية آسام بشمال شرق البلاد.

وكان المحتجون قد خرجوا إلى الشوارع ،عندما أقر المجلس الأعلى بالبرلمان القانون ، وفي آسام خالف المحتجون حظر تجول وأحرقوا سيارات وإطارات ورددوا هتافات مناهضة لمودي.

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وقال مسؤولون حكوميون إن القوات استدعيت من مناطق أخرى في الهند، منها كشمير، لاستعادة الهدوء في جواهاتي عاصمة ولاية آسام لكن المتظاهرين عادوا إلى الشوارع في مناطق أخرى.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية إن ما يطلق عليه مشروع تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان أمس الأربعاء يسهل على الأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة الحصول على الجنسية الهندية، و يهدف إلى حماية الأقليات المحاصرة في بنجلادش وباكستان وأفغانستان.

لكن منتقديه يقولون إنه يقوض الدستور العلماني للبلاد بعدم توفير الحماية للمسلمين في حين يدفع آخرون بأنه سيفتح الولايات الجنوبية في الهند أمام تدفق الأجانب.