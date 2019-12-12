شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تنتخب رئيسًا جديدًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

- 24 مليون جزائري يصوتون في 60 ألف مركز اقتراع يتوجه الناخبون في الجزائر اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد. Advertisements ويحق لنحو 24 مليون جزائري الإدلاء بأصواتهم في 60 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء الجمهورية. ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون. وقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أن "اقتراع يوم 12 ديسمبر يُعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا".

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