الحكم بإعدام زعيم خلية "الوديعة" الإرهابية بالسعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا بإدانة 11 متهما وتبرئة متهم، ضمن خلية إرهابية نفذت هجوما على منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن.

واستخدمت في الهجوم 3 صواريخ جراد و4 براميل متفجرة تزن 1000 كجم من المواد شديدة الانفجار.

وصدر الحكم على المتهم الأول بالإعدام، وتراوحت الأحكام على البقية بالسجن بين 6 سنوات و27 سنة، وبرأت المتهم الثامن.

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وكانت النيابة العامة السعودية قد قدمت لائحة تضمنت عددا من التهم إلى المحكمة الجزائية في جلسات سابقة منها اقتحام المنشآت وقتل رجال أمن وحيازة قنابل وأحزمة ناسفة للإخلال بالأمن الداخلي واستهداف شخصيات مهمة وضباط مباحث والانضمام لتنظيم القاعدة في اليمن لقتال الجيش اليمني، وتضمنت التهم التدريب على حرب العصابات والكلاشينكوف والقيام بعمليات إرهابية داخل بلاد الحرمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول في الخلية تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتزعم إحدى خلاياه، واشتراكه مع أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شرورة واقتحام وتفجير المنفذ اليمني وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن وقتله بالمنفذ اليمني أثناء سيره مع بقية أعضاء التنظيم باتجاه المنفذ السعودي.

كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهم القتل العمد والعددان على عدد من رجال الأمن وباشتراكه في ذلك وإطلاقه النار بكثافة بعد دخوله المنفذ السعودي على مبانٍ وسيارات تابعة للدوريات الأمنية وحرس الحدود، وكذلك الاستيلاء على إحدى السيارات التابعة لهم والهرب بها وإطلاقه النار على سيارات مدنية ظنا منه أنها عائدة لرجال الأمن.

وبحسب النيابة اتفق المتهم مع التنظيم الإرهابي على اقتحام مبنى المباحث العامة ومبنى الاستخبارات العامة بمحافظة شرورة، ومساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في نقل 3 صواريخ نوع جراد بقصد استخدامها في العملية الإرهابية، واشتراكه في تشريك الجيب المستخدم في الاقتحام والتفجير بـ4 براميل من المواد المتفجرة تزن ألف كيلوجرام، وكذلك إطلاقه النار بكثافة على غرفة موظف الجمارك بقصد فتح المصد والدخول لتنفيذ المخطط الإرهابي، وحيازته عند القبض عليه حزاما ناسفا وقنبلتين يدويتين.

ومن بين التهم إطلاق النار على باب أحد المساجد بقصد الاختفاء والهرب من رجال الأمن بعد تنفيذه العملية الإرهابية، وعزمه استهداف شخصيات مهمة في الدولة السعودية وضباط المباحث العامة والطوارئ، وتدربه بأحد معسكرات القاعدة على حرب العصابات والسلاح، وعرضه على القائد العسكري لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن رغبته في تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة، وكذلك اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الهجوم على مبانٍ حكومية والسطو على البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية.