قرقاش: الإمارات نموذج ناجح للاستقرار والازدهار والتسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح.
وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر": "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحت مسميات مختلفة".
وتابع: "الحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات يقدمان نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".
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