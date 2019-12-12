قرقاش: الإمارات نموذج ناجح للاستقرار والازدهار والتسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر": "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحت مسميات مختلفة".

وتابع: "الحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات يقدمان نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".



