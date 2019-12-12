موسكو تستدعي سفير برلين على خلفية طرد دبلوماسيين

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العين الإخباريةالخميس 2019/12/12 11:04 ص بتوقيت أبوظبي
وزارة الخارجية الروسية
أعلن مصدر روسي مطلع أن وزارة الخارجية ستستدعي، الخميس، السفير الألماني لدى موسكو، على خلفية طرد بلاده دبلوماسيين روسيين من العاصمة برلين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر القول: "سيتم استدعاء السفير الألماني لإعلامه بإجراءات الرد على طرد الدبلوماسيين".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت أن اثنين من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهما بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 أغسطس/آب، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.
وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استنكاره قرار السلطات الألمانية، وقال إنه يجري العرف على عمل المثل، طرد دبلوماسيين ممن يمثلون البلد الذي طرد دبلوماسيين روسيين.
ويتهم الادعاء العام الألماني جهات تابعة للدولة في روسيا أو في الشيشان بتكليف شخص بمهمة قتل جورجي (40 عاما) برصاصة في الرأس من الخلف، في حديقة تيرجارتن.
والجورجي القتيل ويدعى "تورنيكه ك" تقدم بطلب لجوء في ألمانيا ولكن الطلب رفض، كما أنه فشل عام 2018 في شكواه ضد الرفض؛ ما جعله يتقدم باستئناف، كان لا يزال تحت النظر من قبل المحكمة المعنية.
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