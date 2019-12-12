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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توضيح من وعد العساف حول الفيديو الخاص بـ "أسطورة العزيزية" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أثارت الطفلة السعودية وعد العساف الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة بعد تداول مغردون مقطع فيديو ظهرت فيه بسناب “أسطورة الرياض” وهي تتصرف اعتبره البعض بغير اللائق.
وظهر أسطورة العزيزية في مقطع الفيديو وهو يقدم باقة من الورود للطفلة وعد العساف، ولكن وعد لم تأخذها منه، كذلك في مقطع آخر يقول لها أسطورة العزيزية مرحبا بها “تفضلي”، لترد عليه “غصبن عنك”.
على جانب آخر دافع مغردون عن وعد العساف مطالبين بعدم محاسبتها على سلوكها نظرًا لأنها طفلة تتعامل مع الأخرين بعفوية وقد لا تعي الخطأ بتصرفاتها.
ونشرت العساف فيديو توضيحي بخصوص ما تم تداوله لها مع اسطورة الرياض، وذكرت أن الموضوع لا يتعدى المزح بينهما
#عبدالعزيز_بن_فهد يتداول المغردون مقطع للأمير عبدالعزيز بن فهد يعكس إحسانه وتواضعه مع طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة. pic.twitter.com/leD1bldxgS— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat)
#عبدالعزيز_بن_فهد— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) December 11, 2019
يتداول المغردون مقطع للأمير عبدالعزيز بن فهد يعكس إحسانه وتواضعه مع طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة. pic.twitter.com/leD1bldxgS
#وعد_العساف (تحديث) وعد العساف توضّح بخصوص الفيديو المتداول لها مع اسطورة الرياض، بأن الموضوع لا يتعدى المزح بينهما. pic.twitter.com/zEP18kZOzX— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat)
#وعد_العساف— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) December 12, 2019
(تحديث)
وعد العساف توضّح بخصوص الفيديو المتداول لها مع اسطورة الرياض، بأن الموضوع لا يتعدى المزح بينهما. pic.twitter.com/zEP18kZOzX
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.