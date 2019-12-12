شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: الإمارات تقدم نموذجا مغايرا في منطقة صعبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور محمد قرقاش، إن الإمارات تقدما نموذجا استثنائيا في المنطقة.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة. Advertisements وأضاف: والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح. وختم تغريدته بالقول: رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف.

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