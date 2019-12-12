وهاب: دخلنا الإنهيار الكبير ومرحلة شد الأحزمة عالأخير

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "كلام مجموعة الدعم الدولية حول الإصلاح و​الفساد​ صحيح، لكن الإجراءات المطلوبة قاسية جداً لجهة تحرير صرف ​الليرة​ ووقف دعم ​الدولة​ لقطاعات وزيادة ​الضرائب​ وتشحيل ​القطاع العام​ والخصخصه، لا شك دخلنا الإنهيار الكبير ومرحلة شد الأحزمة عالأخير".

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