بلدية كفرحتى: مقتل عنصر بلدية دهسا من قبل سوري يقود سيارة ربيد مسروقة

اشارت بلدية ​كفرحتى​ في بيان الى انه "بعد حدوث اعمال سرقة متكررة وبناء على العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، عقد اجتماع في بلدية كفرحتى ضم الى جانب رئيس ​البلدية​ واعضاء عدد من الفعاليات في البلدة، حيث تباحث المجتمعون بكافة الشؤون البلدية خاصة تزايد اعمال السرقة، وعليه قرر المجتمعون باتخاذ اجرأت امنية في البلدة ليلاً وتكثيف الدوريات للوقوف على امن وسلامة اهالي البلدة".

وافادت بلدية كفرحتى بانه "في تمام ​الساعة​ الثالثة فجراً من يوم الخميس الواقع في 12/12/2019 واثناء قيام عناصر البلدية بالقيام بواجباتهم، فوجئوا بمرور ​سيارة​ "رابيد" بسرعة فائقة وعندما طلبوا من السائق التوقف".

ولفت البيان الى ان "سائق السيارة اقدم على دهس محمد عبد الماجد حمزة مما ادى الى مقتله على الفور، وقد سلم السائق نفسه لدى فصيلة جباع وهم الاخر بالفرار حيث تم الامساك به لاحقاً مختبئاً في جبانة البلدة، وبعد التحقيق المبدئي من قبل فصيلة جباع تبين ان السائق ومرافقه هم من التابعيه السورية وانهم يقودون سيارة مسروقة".