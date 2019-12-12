الجمهورية: الحريري ألغى زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى موسكو للقاء بوتين وميدفيديف

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ألغى زيارة كانت مقرّرة الأسبوع المقبل ليومين (ما بين 16 و17 كانون الأول الحالي) إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حكومته ديمتري ميدفيديف، بناءً لمواعيد حُدّدت قبل استقالته في 29 تشرين الأول الماضي".
ولفتت مصادر دبلوماسيّة روسيّة، إلى أنّ "السفارة الروسية في بيروت أبرقت إلى وزارة الخارجية مطلع الأسبوع الحالي، طالبةً اتخاذ الترتيبات الضروريّة لإلغاء الموعد، على أن تجري الإتصالات من أجل تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق، وسط توقّعات باحتمال القيام بها منتصف كانون الثاني المقبل حسب مواعيد بوتين".
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