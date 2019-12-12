لفت أحد الدبلوماسيين المهتمّين بالساحة ال​لبنان​ية، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى "أنّه كلّفَ مسؤولين متخصّصين بمواكبة التطورات النقدية منذ فترة ليست بقصيرة، للتثبّت من صدقيّة المعلومات الّتي جمعها من مسؤولين في قطاع المال والأعمال في المرحلة الأولى الّتي شهدت التشكيك الّذي عبّرت عنه مؤسسات التصنيف الدولية للبنان ومؤسساته المالية والمصرفية وأداء ​الحكومة اللبنانية​، خصوصًا تلك الّتي كان يجري التلاعب بمواعيدها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي للجمهورية: كلفت مسؤولين بمواكبة التطورات للتثبت من واقع قطاع المال والأعمال بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.