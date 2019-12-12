نقولا: بعد أن ضرب الطائف بالصميم عبر تسمية رئيس الحكومة من قبل المفتي لم يعد هناك منطق للدولة

اعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​ انه "بعد أن ضرب ​الطائف​ بالصميم من خلال إلغاء دور ​المجلس النيابي​ وتسمية رئيس ال​حكومة​ من قبل مفتي ​الجمهورية​ ​عبد اللطيف دريان​ لم يعد هناك منطق للدولة".

ولفت نقولا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إن الذين يطالبون بدولة لا طائفية لم نسمع اصواتهم وهل يقبلون بهذا المنطق؟ اضاف قائلا "انا شخصيا اتمنى على "​التيار الوطني الحر​" وكل من يؤمن ب​الدولة​ أن يقاطع هكذا حكومة، وليتحمل الجميع مسؤولية ما حدث".

وتابع قائلا "اتمنى أن لا نشارك لا تكليفا ولا تأليفا، وكل من يريد ما يسمى ​حكومة تكنوقراط​ أن يراجع المعجم لمعرفة ما تعنيه هذه الكلمة".