قطب نيابي للجمهورية: لبنان لن يسقط وهو حاجة للجميع وما يجري عملية "عض أصابع"

أكّد قطب نيابي، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية" أنّ "لبنان لن يسقط مهما اشتدّ أوار الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة، وحتّى لو تأخّر تأليف الحكومة، لأنّ هذا البلد كان ولا يزال حاجة وضرورة للجميع من دول وقوى سياسيّة في الداخل والخارج".
ورأى أنّ "ما يجري هو عمليّة "عض أصابع" غالبًا ما تسبق نهايات الأزمات، فالجميع سيطرح كلّ أوراقه في لحظة حسم الخيارات على طاولة المفاوضات. إلّا لأنّ ما يَخشى البعض منه هو أن يكون الدافع لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى تقديم استقالته، هو نفسه الدافع الّذي قد يمنع تأليف الحكومة الجديدة".
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