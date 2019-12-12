افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنه "يسود الهدوء التام هذا الصباح منطقة حاصبيا مع غياب اية مظاهر للاعتصام أو التظاهر للحراك الشعبي وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين، بما فيه الطريق الدولية التي تربط ​مرجعيون​ ب​البقاع​ عبر الحاصباني، كما فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها، وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية و​المصارف​ فيما يسجل حركة ناشطة لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ على كافة الطرقات لتسهيل امور المواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: كافة الطرقات الفرعية والرئيسية في حاصبيا سالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.