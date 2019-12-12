المحاربون القدامى لكنعان: لاصلاح الخلل المتعلق بفرض ضريبة دخل على معاشات المتقاعدين

اشار المحاربون القدامى في بيان الى انه يهمنا كعسكريين متقاعدين وكمواطنين، ان نلفت نظر حضرة رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ الذي اعلن انه ستقوم لجنة المال اليوم نهار الخميس في 2019/12/12 بانجاز دراسة مشروع موازنة 2020 تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة، ان ​المجلس الدستوري​ وفي معرض قراره الصادر بتاريخ 23/2019 تاريخ 2019/9/12 المتعلق بمطالعة الطعن بمواد من قانون موازنة 2019، لا سيما الطعن المتعلق بفرض ضريبة دخل على معاشات المتقاعدين وفي الصفحة 25 منه ينص على ما يلي :"وجوب اصلاح الخلل الوارد في المادة 23 وفي البند 4 من المادة 47 وفي المادة 48 على نحو يتوافق مع الدستور خلال اعداد ومناقشة واقرار موازنة العام 2020". واوضح البيان انه لم يبادر وزير المالية ولا ​الحكومة​ مجتمعة الى المبادرة الى اصلاح الخلل كما نص عليه قرار المجلس الدستوري وذلك اثناء اعداد الموازنة، لذلك نتمنى على لجنتكم الكريمة عدم اقرار مشروع قانون موازنة من دون اصلاح هذا الخلل لانه سيرتب عليكم سابقة عدم احترامكم لقرارات المجلس الدستوري وعدم التزامكم في التقيد باحكام صادرة عن اعلى مرجعية دستورية.

اضاف البيان "كما نتمنى عليكم ايضا اعادة النظر في مدى دستورية المادة 82 والتي فرضت ضريبة طبابة على رواتب العسكريين والمتقاعدين. ونتمنى من لجنتكم الكريمة ابطالها اسوة بالمادة 48 لانها غير دستورية ولنفس الاسباب الموجبة لابطال المادة 48. وللاسف لم يعمد المجلس الدستوري لابطالها ونحن مستعدون لنضع بين ايديكم المستندات اللازمة والتي تبين العيوب التي شابت قرار المجلس الدستوري بشان رده على الطعن بالمادة 82 ."

وتابع البيان "سعادة النائب نتمنى بمسعاكم اليوم لاصلاح الخلل ان تكونوا شركاء بانبلاج فجر ​الجمهورية​ وقيام دولة القانون والمؤسسات حيث تخضع ​السلطة​ التشريعية نفسها لاحكام القانون ولا سيما القرارات الملزمة الصادرة عن المجلس الدستوري، فان لم تبادروا الى اصلاح الخلل فمن سيفعل؟".