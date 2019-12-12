الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان

فرضت ​وزارة الخزانة الأميركية​، ​عقوبات​ على خمسة مسؤولين من ​جنوب السودان​، هم: أبود ستيفن ثيونجكول، مالوال دال مورويل، مايكل كواجين، جون توب لام وأنجيلو كوت قرنق، باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في كانون الثاني عام 2017.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "على الرغم من نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعدّدة أنّ أفرادًا من ​الأجهزة الأمنية​ بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في ​كينيا​".

وكان الرجلان المعارضان في المنفى بكينيا، لكن لجنة ​الأمم المتحدة​ زعمت أنّ ضباط جهاز الأمن بجنوب السودان خطفوهما، وأعادوهما جوًّا إلى جوبا، وتمّ إعدامهما في مزرعة يملكها الرئيس ​سلفا كير​.