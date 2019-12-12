قالن: اعتماد الكونغرس الأميركي عقوبات ضد تركيا لن يكون له تأثير على "إس-400"

أكّد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​، ​إبراهيم قالن​، أنّ "اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ مشروع قرار لفرض ​عقوبات​ على ​تركيا​، لشرائها منظومة "إس-400" الصاروخيّة وعمليّتها "نبع السلام"، لن يكون له أي تأثير حول استخدام منظومة "إس-400".

ولفت في مؤتمر صحافي في العاصمة التركية ​أنقرة​، إلى أنّ "انتقال مشروع القرار من اللجنة إلى الجمعية العامة لمجلس الشيوخ واعتماده من قبل المجلس، أمر وارد"، موضحًا أنّ "تركيا وقّعت صفقة مع ​روسيا​ لشراء منظومة "إس-400" في نيسان عام 2017، فيما أقرّ ​الكونغرس​ قانون مكافحة أعداء ​الولايات المتحدة الأميركية​ من خلال العقوبات المعروف اختصارًا بـ"كاتسا" في آب 2017".

وركّز قالن على أنّ "مشروع مقاتلات "إف-35" لم يعد مسألة تقنية بل بات أداة في السياسة الداخليّة في الولايات المتحدة".