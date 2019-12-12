قالن: اعتماد الكونغرس الأميركي عقوبات ضد تركيا لن يكون له تأثير على "إس-400"

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنّ "اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار لفرض عقوبات على تركيا، لشرائها منظومة "إس-400" الصاروخيّة وعمليّتها "نبع السلام"، لن يكون له أي تأثير حول استخدام منظومة "إس-400".
ولفت في مؤتمر صحافي في العاصمة التركية أنقرة، إلى أنّ "انتقال مشروع القرار من اللجنة إلى الجمعية العامة لمجلس الشيوخ واعتماده من قبل المجلس، أمر وارد"، موضحًا أنّ "تركيا وقّعت صفقة مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" في نيسان عام 2017، فيما أقرّ الكونغرس قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة الأميركية من خلال العقوبات المعروف اختصارًا بـ"كاتسا" في آب 2017".
وركّز قالن على أنّ "مشروع مقاتلات "إف-35" لم يعد مسألة تقنية بل بات أداة في السياسة الداخليّة في الولايات المتحدة".
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