فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا

فتحت مكاتب الاقتراع في ​الانتخابات التشريعية​ المبكرة في ​بريطانيا​. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم حزب المحافظين على منافسه حزب العمال طوال فترة الحملات الانتخابية. يذكر ان رئيس الوزراء بوريس جونسون يتطلع إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لحزبه المحافظين في البرلمان والتي ستكمنه من تنفيذ اتفاق "بريكست" في الموعد المحدد له في 31 كانون الثاني المقبل. في المقابل أكد زعيم حزب العمال جيرمي كوربن أنه في حالة فوزه في الانتخابات فإنه سيقوم بإعادة التفاوض على اتفاق الخروج مع بروكسل وسيطرحه في استفتاء ثان أمام المواطنين للاختيار بينه وبين البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

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