خارجية تركيا: مساعي فرض عقوبات أميركية علينا هي إساءة لقراراتنا السيادية

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​، "أنّنا نعلم الدوافع الّتي تقف وراء اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ مشروع القانون الّذي ينصّ على فرض عقوبات على ​تركيا​ بذريعة عمليّة "نبع السلام" ومنظومة "إس-400"، لافتةً إلى أنّ "السبب في ذلك هو خيبة الأمل العميقة الناجمة عن الضربة القاصمة الّتي وجّهناها للمشروع المعدّ بعناية في شمال سوريا منذ مدّة طويلة".

وركّزت في بيان، على أنّ "المساعي الجارية في الآونة الأخيرة في كلا المجلسين ب​الكونغرس الأميركي​ تأتي في سياق حسابات سياسيّة داخليّة، وتدعمها أوساط مناهضة لتركيا"، مشدّدةً على أنّ "المساعي المذكورة شكل جديد من الإساءة لقراراتنا السياديّة المتعلّقة بالأمن القومي". وأوضحت أنّ "الخارجية التركية وجّهت الرد اللازم على مشروع قانون مشابه اعتمده مجلس النواب الأمريكي في 29 تشرين الأول الماضي".

وأكّدت أنّ "المشروع المراد وضعه على أجندة مجلس الشيوخ يكشف عدم الرغبة في فهم التوضيحات الّتي قدّمناها"، داعيةً مجلس الشيوخ إلى "التصرّف بحكمة واتخاذ موقف بنّاء يحول دون إلحاق الأذى بالأهداف المشتركة المتّفق عليها على أعلى المستويات بين البلدين".