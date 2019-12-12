خارجية روسيا تستدعي السفير الألماني على خلفية طرد دبلوماسيين روس

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" بأنه تم استدعاء ​السفير الالماني​ لدى روسيا، اليوم إلى ​الخارجية الروسية​ لإحاطته علما بإجراءات رد ​موسكو​ على طرد دبلوماسيين روس من العاصمة الألمانية ​برلين​.

وكانت ​وزارة الخارجية الألمانية​ قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب ​مقتل مواطن​ جورجي في برلين في 23 آب، ودعتهما إلى مغادرة ​ألمانيا​ على الفور.

وعبر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن استنكاره لقرار ​السلطات الألمانية​، وقال إنه يجري العرف على عمل المثل، طرد دبلوماسيين ممن يمثلون البلد الذي طرد دبلوماسيي بلدكم.