خارجية روسيا تستدعي السفير الألماني على خلفية طرد دبلوماسيين روس

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأنه تم استدعاء السفير الالماني لدى روسيا، اليوم إلى الخارجية الروسية لإحاطته علما بإجراءات رد موسكو على طرد دبلوماسيين روس من العاصمة الألمانية برلين.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 آب، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.
وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استنكاره لقرار السلطات الألمانية، وقال إنه يجري العرف على عمل المثل، طرد دبلوماسيين ممن يمثلون البلد الذي طرد دبلوماسيي بلدكم.
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