الحكومة الأرجنتينية بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول ديونها

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز، مارتن غوزمان، "أنّنا أجرينا نقاشات مع "صندوق النقد الدولي"، وهناك اعتراف بفشل برنامج القروض الّذي حصلت عليه الأرجنتين في 2018"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب هو الاعتراف بالحاجة لبرنامج مختلف".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا كي لا نضطر للقيام بإصلاح موازني قاسٍ، من الضروري حلّ مشكلة الديون. لكي ندفع، يجب أن تكون لدينا القدرة على الدفع، ولحصول ذلك يجب أن يقف الاقتصاد مجدّدًا على قدميه"، مؤكّدًا "أنّنا نريد علاقة بنّاءة مع جميع الدائنين وحملة السندات وصندوق النقد الدولي".
يُذكر أنّ في عام 2018، وافق "صندوق النقد الدولي" على منح الأرجنتين قرضًا بقيمة 57 مليار دولار مقسّمًا على دفعات تمتد على ثلاث سنوات. ولغاية اليوم، تلقّت بوينوس آيرس ما مجموعه 44 مليار دولار من هذا القرض، لكنّ الرئيس الجديد قرّر عدم تلقي الشريحة الأخيرة من هذا القرض وقيمتها 11 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي الدين العام للأرجنتين 315 مليار دولار، أي ما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
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