فتح صناديق الاقتراع في الجزائر لانتخاب رئيس جديد

فتحت ​مراكز الاقتراع​ أبوابها ب​الجزائر​ اليوم لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية. ويتنافس في هذه ​الانتخابات​ خمسة مرشحين هم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون.



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