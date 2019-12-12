دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية علماء: الغرق يهدد 400 مليون بسبب «جليد جرينلاند»

حذر علماء من ارتفاع درجة حرارة جزيرة جرينلاند شمال غرب أيسلندا أسرع من المتوقع؛ الأمر الذي يهدد حياة 400 مليون إنسان بخطر الفيضانات إذا استمر تغير المناخ في إذابة صفائح جرينلاند الجليدية.

وقال البروفيسور أندرو شبرد خبير مراقبة الأرض في جامعة «ليدز»: «كقاعدة عامة، مقابل كل 1 سم ارتفاعًا في مستوى سطح البحر، يتعرض 6 ملايين فرد للفيضانات الساحلية على الكوكب. ووفقًا للاتجاهات الحالية، سيؤدي ذوبان الجليد في جرينلاند إلى إغراق 100 مليون سنويًّا بنهاية القرن، و400 مليون إجمالًا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر».

وأضاف موضحًا: «هذه ليست أحداثا غير محتملة أو تأثيرات صغيرة.. إنها أمر واقع وستكون مدمرة للمجتمعات الساحلية»، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة حرارة جرينلاند أسرع من المتوقع؛ ما قد يعني ارتفاع منسوب مياه البحر 67 سم، بحلول عام 2100»، بحسب ما نقله «روسيا اليوم».

وفي عام 2013، توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن يصل الرقم إلى زهاء 360 مليون على أساس توقعاتها المتوسطة المدى، لكن الباحثين يزعمون أن السيناريو الأسوأ هو الأرجح.

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وساهم فريق يضم 96 عالمًا من 50 منظمة في إعداد نتائج البحث الذي نُشر في مجلة Nature.

وأشار التحليل إلى أن ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيط يتسبب في ذوبان الجليد السطحي وزيادة التدفق الجليدي.

ويقول الباحثون أن جرينلاند تخزن كمية كافية من المياه لرفع مستوى سطح البحر في العالم بمقدار 6 أمتار؛ لذا فإن معرفة مقدار الجليد المفقود هو مفتاح فهم آثار تغير المناخ وتأثيره.