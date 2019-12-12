تعرّف على أبرز السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات العامة البريطانية

دبي - بواسطة محمد فارس ستقرر انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني أو ستتجه نحو استفتاء آخر حول الأمر.

ووعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني. فيما وعد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين بإجراء استفتاء آخر.

ومن المقرر صدور النتائج في الساعات الأولى من يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول. وفيما يلي السيناريوهات الأكثر ترجيحاً، بحسب تحليل لوكالة "رويترز":

جونسون يفوز بالأغلبية، البريكست في يناير/ كانون الثاني

- جونسون يفوز بأغلبية 326 مقعدا أو أكثر. يمكن أن تكون العتبة أقل قليلا حسب أداء الأحزاب الصغيرة.

سيمكّن ذلك جونسون من تمرير البريكست الذي تفاوض عليه مع بروكسل في وقت سابق من هذا العام، وسوف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/ كانون الثاني.

- بمجرد مغادرة بريطانيا للتكتل، تدخل مرحلة انتقالية يتم خلالها الحفاظ على علاقتها الراهنة بالاتحاد الأوروبي. من المقرر أن تستمر هذه الفترة حتى نهاية ديسمبر 2020.

- هذه الفترة ستستخدم للتفاوض حول اتفاق تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي يحدد العلاقة بين خامس أكبر اقتصاد في العالم وشريكه التجاري الأكبر. © Getty Images

- يقول جونسون إنه لن يمدد الفترة الانتقالية، ويخشى البعض أن هذا قد يعني أن تنتهي دون صفقة، وقطيعة مفاجأة لترتيبات التجارة.

- وعد المحافظون بميزانية في فبراير/ شباط لإدخال نظام هجرة جديد والبدء في زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

جونسون لا يحقق الأغلبية، الاستفتاء الثاني محتمل

- إذا خسر جونسون الأغلبية المطلقة، فسيكون لبريطانيا "برلمانا معلقا" لا يستطيع فيه أي حزب قيادة الأغلبية.

- هذا يترك الأطراف تتطلع إلى بناء تحالفات. لدى جونسون الخطوة الأولى. يمكنه محاولة تشكيل حكومة أو الاستقالة.

- ستحتاج الحكومة إلى إثبات قدرتها على الفوز بالتصويت في البرلمان.

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- جونسون ليس لديه حلفاء واضحون في البرلمان.

- إذا ما استقال، من المتوقع محاولة كوربين تأليف حكومة.

قد يكون كوربين قادرا على إقناع الحزب القومي الاسكتلندي والديمقراطيين الليبراليين إما بدعمه في تصويت الثقة أو عدم التصويت ضده.

- الحزب القومي الاسكتلندي يريد استفتاء ثانيا على الاستقلال الاسكتلندي.

- إذا كان كوربين قادراً على تشكيل حكومة، فمن المحتمل أن تجمع الأحزاب الأصغر حول إجراء استفتاء ثانٍ لعضوية الاتحاد الأوروبي. يقول حزب العمال إن هذا يجب أن يكون اختياراً بين اتفاق بريكست جديد، يتم التفاوض عليه بواسطة كوربين، أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.

- يقول كوربين إنه يريد التفاوض على هذا الاتفاق الجديد خلال ثلاثة أشهر وطرحه للاستفتاء في غضون ستة أشهر. وقال إنه سيبقى محايداً في الاستفتاء الثاني.

- نظراً لأنه من غير المرجح أن يحصل كوربين على دعم الأحزاب الصغيرة لإصلاحاته الاقتصادية، فيمكنه اختيار الدعوة إلى انتخابات أخرى بمجرد حل قضية البريكست، بحثًا عن أغلبية لحزب العمال. © Getty Images

جونسون يخسر الأغلبية لكن يحتفظ بالسلطة

- إذا فشل جونسون في تحقيق الأغلبية، فقد يحاول الاحتفاظ بالسلطة عن طريق عقد اتفاقات مع المعارضين.

- على الرغم من عدم وجود حلفاء واضحين له بناءً على موقفه من البريكست، فقد يقرر أن فترة ولاية أخرى تستحق الأضرار التي لحقت بسمعته بخرق وعده بتنفيذ البريكست في يناير/ كانون الثاني.

حزب العمال يفوز بالأغلبية

- إذا قلب حزب العمال التوقعات وفاز بالأغلبية، فسيكون له حق الحكم في الدعوة إلى الاستفتاء الثاني وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجذري.

- في أول 100 يوم، يقول الحزب إنه سيقدم ميزانية لإنهاء التقشف، والبدء في تأميم صناعات مثل السكك الحديدية والمياه والبدء في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.